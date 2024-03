Prysmian Fos, la Fp Cgil Inps di Battipaglia esprime solidarietà e vicinanza

La Fp Cgil Inps di Battipaglia esprime solidarietà e vicinanza alle lavoratrici ed ai lavoratori della Prysmian Fos, impegnati in una vertenza drammatica che riguarda il destino di oltre 500 persone e delle loro famiglie. Non è accettabile che operai specializzati nella produzione della fibra ottica, quindi bene in grado di poter vivere dignitosamente del proprio lavoro, possano veder sfumare anni di sacrifici a causa di un Paese che non riesce a tutelare la produzione e la qualità del lavoro prodotta negli stabilimenti del nostro territorio.

La Coordinatrice del Comitato degli iscritti Fp Cgil Inps di Battipaglia Elisa Sodano e il componente del Coordinamento nazionale Fp Cgil Inps Carmine G. Parisi:

Siamo convinti che il tessuto industriale di Battipaglia debba essere adeguatamente protetto e tutelato e ci auguriamo che la mobilitazione dei lavoratori direttamente interessati, unita alla solidarietà attiva di tutti gli altri lavoratori del comprensorio di Battipaglia, possa e debba salvare la continuità produttiva e occupazionale del sito industriale. Per queste ragioni, lunedì 18 marzo saremo anche noi in Piazza Amendola a sostenere le ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori della Prysmian Fos.

