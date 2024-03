Prysmian Fos, De Luca assicura: "I lavoratori non resteranno a piedi"

"Non resteranno a piedi. Cercheremo di fare miracoli per garantire la prospettiva di lavoro, al di là degli ammortizzatori sociali che, ovviamente, scatteranno nel caso di interruzione dell'attività". Riferendosi al caso della Fos Prysmian di Battipaglia, stabilimento è a rischio chiusura, lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione del centro polifunzionale a Belvedere di Battipaglia. "Cercheremo di garantire anche una prospettiva di lavoro, intervenendo anche come Regione per dare incentivi alle imprese che decidono di assorbire la manodopera che perde il lavoro Fos - aggiunge - ci dispiace perche' c'era la possibilita' di garantire una prospettiva di lavoro anche alla Fos, ma avremmo dovuto essere molto piu' intelligenti come Governo nazionale quando abbiamo fatto le gare per l'acquisto dei cavi e delle fibre, mettendo delle norme tali da garantire la qualita' e non facendo gare totalmente aperte a prodotti cinesi, di scarsa qualita'". Dopo aver incontrato una rappresentanza dei lavoratori, il governatore campano, ha spiegato che "cercheremo di reinsistere con il ministro Urso perche' ricontatti un'azienda americana che si era candidata a subentrare a Prysmian per la produzione di cavi e poi e' scomparsa. Quindi, vediamo se riusciamo a trovare un'azienda che sia gia' impegnata nel settore dei cavi".