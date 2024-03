Un litigio per un posto auto si è trasformato in un episodio di violenza quando, ieri pomeriggio, un uomo ha minacciato con una pistola un cliente all'interno del bar tabacchi "Meridiana" a Nocera Inferiore. La polizia ha successivamente rintracciato l'individuo, ma l'arma impiegata nella minaccia non è stata ancora trovata.