Cadono calcinacci, chiusa galleria sul raccordo Salerno-Avellino: i disagi

Momenti di tensione, ieri sera, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, dove - riporta Avellinotoday - dei calcinacci si sono staccati dalla Galleria Montepergola, perforando il parabrezza di un’auto in transito. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

I disagi

Immediatamente dopo l'incidente, il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere le parti pericolanti. Inoltre, come misura precauzionale, è stato interdetto il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, provocando non pochi disagi agli automobilisti. Il personale Anas insieme ai Vigili del Fuoco stanno ultimando le verifiche che consentiranno di ripristinare la regolare circolazione lungo l'arteria. Il traffico in direzione Avellino viene deviato verso l'uscita "Solofra" e in direzione Salerno "Serino". Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco, di Anas e le Forze dell'Ordine.

