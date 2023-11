Raffiche di vento: alberi caduti e danni nel salernitano

Le raffiche di vento delle ultime ore stanno provocando danni a Salerno e anche in alcuni comuni della provincia. Nel capoluogo è caduto un albero in via Gaeta ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Nel Vallo di Diano

Nella zona sud, invece, problemi si registrano a Sassano, dove un albero di grosse dimensioni è caduto vicino al cimitero, mentre in via Rupitella è volata la copertura di un’abitazione del centro storico. Fortunatamente non risultano feriti. Anche qui sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le aree coinvolte.