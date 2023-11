Branco di randagi a Baronissi, installato un recinto per catturarli: parla il Comandante Tolino

Branco di cani randagi e, pare, anche qualche sfiorata aggressione, a Baronissi: è quanto appurato dal Comune della Valle dell'Irno che ha studiato soluzioni urgenti a tutela della pubblica incolumità, insieme alla Polizia Municipale e al servizio Veterinario dell'Asl di Salerno e Napoli.

L'iniziativa

E' stato installato stamane dall’Asl nei pressi di Piazza Nassirya, in zona Cariti, dunque, un recinto per cani per tentare di limitare il randagismo. Fa appello ad animalisti e cittadini, il Comandante della Polizia Municipale Francesco Tolino che ha chiesto collaborazione a tutti, per risolvere una problematica seria per la comunità.