Sorpreso a rubare un'auto con il motore acceso: arrestato 59enne

Un 59enne pakistano è stato arrestato per rapina impropria a Capaccio Scalo. Lo straniero, infatti, è stato sorpreso mentre si introduceva all’interno di un’auto in sosta con il motore acceso con l’obiettivo di rubarla mentre il proprietario si era momentaneamente allontanato. Non riuscendovi ha cercato di fuggire minacciando proprio il titolare della vettura con un bastone. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che lo hanno ammanettato.