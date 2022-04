Rapina a mano armata a Battipaglia: due colpi in 2 mesi nella stessa farmacia

Rapina a mano armata a Battipaglia: stamattina, intorno alle 12, un giovane con l'accento locale e con il volto coperto ha fatto irruzione all’interno della farmacia Dainotti, in via Livatino. Lo stesso esercizio commerciale, a febbraio, era stato preso di mira da un altro malvivente per un colpo analogo.

Il blitz

Armato di pistola (non si sa se vera o giocattolo ndr), il rapinatore si è fatto consegnare l’incasso pari a circa 300 euro. Non si registrano feriti. L'uomo, dopo aver ottenuto il bottino, si è allontanato a piedi e ha fatto perdere le sue tracce. Indaga, intanto, la sezione investigativa dei carabinieri di Battipaglia guidati dal Comandante Vitantonio Sisto, per risalire all'identità del responsabile.