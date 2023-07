Terrore a Cava, rapina con spari in una farmacia: è caccia ai banditi in fuga

Minuti di terrore, mercoledì sera, a Cava de’ Tirreni, dove si è verificata una rapina a mano armata all’interno di una farmacia in via XXI Luglio, in località San Giuseppe al Pozzo. Intorno alle 21, due malviventi il volto coperto dal casco hanno fatto irruzione nell’attività commerciale chiudendo, prima, la figlia del titolare ed un cliente in uno stanzino e poi, con la pistola, hanno minacciato il farmacista di turno per farsi consegnare l’incasso.

Gli spari e le indagini

Quest’ultimo ha opposto resistenza e così uno dei banditi ha esploso due colpi di pistola ferendolo ad un braccio. Poi sono fuggiti a bordo di una grossa moto con un bottino di circa 1500 euro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che, dopo aver acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei rapinatori.