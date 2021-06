Imprenditore rapinato in strada: bandito in fuga con 19mila euro

Momenti di tensione, questa mattina, in località San Giovanni. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri

Momenti di tensione, questa mattina, ad Eboli, dove il titolare di una stazione di servizio è stato rapinato in località San Giovanni.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, un malvivente con il volto coperto ed armato di pistola, ha bloccato l'imprenditore in strada facendosi consegnare un ingente bottino, circa 19 mila euro, che sembra stesse andando a depositare in banca. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che, attraverso la testimonianza della vittima, stanno cercando di risalire alla sua identità. Si cercano anche eventuali testimoni che avrebbero assistito alla rapina.