Ieri sera, intorno alle 21, in località Cannetiello ad Agropoli, il proprietario 55enne di un'officina, G.M., è stato rapinato e sequestrato nella propria villetta da tre individui.

La rapina

Come riporta Voce di Strada, la banda ha atteso il rientro dell'uomo, approfittando del momento in cui era solo, per sorprenderlo. Nascondendosi dietro la casa, sono entrati forzando una finestra. Subito dopo l'ingresso, uno dei rapinatori ha minacciato il meccanico con una pistola, costringendolo a mostrare dove fossero conservati i fucili, che sono stati rubati insieme a del denaro contante. Successivamente, hanno legato l'uomo a una sedia prima di fuggire con la sua auto, che è stata abbandonata a breve distanza in località Madonna del Carmine. Il meccanico, dopo circa trenta minuti, è riuscito a liberarsi grazie a un taglierino trovato vicino a sé e ha allertato i Carabinieri. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie per le ricerche, guidate dal capitano Giuseppe Colella. Le indagini sono in corso per identificare gli autori del colpo, che ha suscitato grande allarme nella comunità.