Rapina al supermercato 365 di via Mobilio, in pieno giorno

Rapina a mano armata, questa mattina, presso il supermercato 365 di via Mobilio. In pieno giorno, poco dopo le 11.30, ignoti si sono introdotti nell'esercizio commerciale per minacciare gli addetti e farsi consegnare il denaro presente in cassa.

Attimi di panico tra i clienti e i dipendenti del noto esercizio commerciale: sul posto, la Polizia. Accertamenti in corso.