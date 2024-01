"Dammi l'incasso o ti accoltello": rapina al tabacchi di via Palestro

Rapina al Tabacchi di via Palestro, a Torrione Alto, intorno alle 12.30 di oggi. Un giovanissimo con indosso un cappuccio ed una mascherina si è introdotto nell'esercizio commerciale, chiedendo al titolare di consegnargli il denaro custodito in cassa: al rifiuto dell'esercente, il ragazzo, rimosso il plexiglass collocato sul bancone, lo ha minacciato con un coltello, ottenendo così l'incasso, pari a circa 500 euro. Il ragazzo è fuggito a piedi in via Domenico Romagnano, gettando il coltello usato nei cassonetti della spazzatura, per poi dileguarsi.

Indaga, dunque, la Polizia giunta sul posto per i rilievi del caso: è caccia al rapinatore, di giovanissima età.