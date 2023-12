Scacco alla rete di spaccio tra Sant'Anastasia e il Cilento: in 4 nei guai

Carabinieri di Agropoli in azione, oggi: insieme ai militari di Sant'Anastasia, hanno arrestato 3 persone ed eseguito il divieto di dimore ad Agropoli per un quarto soggetto. tutti originari del salernitano e del napoletano. A disporre l'ordinanza e la misura cautelare, il Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura, per detenzione e spaccio di droga.

I dettagli

In particolare, è emerso che i 3 indagati avrebbero articolato una rete di spaccio per far giungere nel territorio partenopep ingenti quantità di cocaina, per poi provvedere alle cessione al dettaglio dello stupefacente ad Agropoli, Montecorice, Castellabate, Torchiara e Perdifumo.