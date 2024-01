Auto rubate e smontate: denunciato giovane per riciclaggio, sequestrato uno stabile

E' accusato di riciclaggio, un giovane cavese denunciato il 17 gennaio dal personale di Cava de' Tirreni, insieme ai colleghi del Commissariato di Nocera Inferiore. I poliziotti hanno, infatti, perquisito uno stabile al confine tra Cava e Nocera Superiore, nell'ambito dei servizi contro i furti in case e di auto. Nell'immobile passato al setaccio sono state scovate carcasse di auto, centraline, pezzi meccanici e di carrozzeria: il tutto frutto di furto.

L'area, dunque, è stata sequestrata come disposto dal Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura, per consentire il prosieguo delle indagini. Accertamenti in corso per individuare eventuali complici e risalire alla collocazione finale della refurtiva.