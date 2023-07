4,5 milioni di euro al Comune di Eboli per il verde cittadino, la messa in sicurezza dei corsi d’acqua e la riqualificazione dei quartieri. "L’uscita dal riequilibrio - scrive il Comune in una nota - ha consentito di accedere al bando del Ministero dell’Interno che ha individuato gli enti a cui spetta il contributo da destinare ad opere di messa in sicurezza del territorio, nell’ambito della Missione 2 dei fondi del Pnrr".

Gli interventi

Nello specifico, sono previsti tre interventi:

- mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del torrente Tufara e di via Tiranna (un milione e 600mila euro);

- consolidamento del costone roccioso lungo il sentiero dell’Ermice e via Tufara (un milione e 400mila euro);

- consolidamento del costone roccioso a valle di Badia San Pietro alli Marmi (un milione e 400mila euro).