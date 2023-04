Barriere nel cortile del Regina Margherita, rischi in caso di sisma: seduta straordinaria del Consiglio d’Istituto

Ha convocato una seduta straordinaria per affrontare l’argomento della sicurezza, il presidente del Regina Margherita, Michele Faiella (vedi foto in basso ndr): la relazione del responsabile della sicurezza (RSPP) ingegner Livio Carmine Matarazzo, alla luce degli ultimi episodi verificatesi nel cortile interno dello storico Liceo, con l’erezione di barriere materiali, ha messo chiaramente in evidenza eventuali pericoli per gli studenti, in caso di grave sisma. E' stato da sempre affrontato, soprattutto dalla dirigente Angela Nappi, il tema della sicurezza sotto tutti gli aspetti, non ultimo il pericolo latente della trafficata via Cuomo, strada adiacente l’edificio della scuola che per la ristrettezza del marciapiede e l’alta concentrazione di auto in transito, risulta un pericolo costante per gli studenti.

L'appello

"Bisogna intervenire subito – sottolinea il presidente Michele Faiella – con interventi esecutivi e qualificanti, che migliorino soprattutto la sicurezza dei nostri figli sia in entrata che in uscita dalla scuola. L’anno prossimo avremo un aumento di studenti pari al 45% in più rispetto alle prime di quest’anno, probabilmente ci avvicineremo a 1300 unità. L’appello quindi ovviamente va alle istituzioni preposte". Nei prossimi giorni il consiglio d'istituto chiederà un incontro sia all’amministrazione comunale che provinciale, per cercare di trovare una soluzione definitiva alle problematiche.