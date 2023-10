Rissa a Casal Velino Scalo: un uomo tenta di sedare la lite e viene accoltellato alla mano

Rissa in un bar di Casal Velino Scalo, questa sera. Per cause da accertare, due persone sono venute alle mani: secondo quanto riporta Ondanews, un uomo avrebbe provato a placare gli animi, ma sarebbe stato accoltellato ad una mano.

Sul posto, le forze dell’ordine ed il 118 che ha condotto il ferito in ospedale per le cure del caso: indagini in corso, quindi, per far luce sull'accaduto.