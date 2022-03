Roccapiemonte, riattivati ascensori negli alloggi Erp di via Siniscalchi

Il Sindaco Carmine Pagano, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Rocco Rescigno ed il dipendente addetto alla manutenzione Giuseppe Spisso, comunicano che sono stati effettuati gli interventi per la messa in esercizio degli impianti ascensori a servizio dei condomini delle scale A e B del fabbricato di via Siniscalchi (alloggi ERP).

Il lavoro

Dopo la riattivazione degli ascensori presenti nelle scale C e D del fabbricato alloggi E.R.P. di Via Siniscalchi 1, avvenuta l’anno scorso, a seguito di interessamento diretto del Sindaco Carmine Pagano e grazie all’impegno profuso dal geometra Spisso, sono state intraprese tutte le attività tecnico-amministrative, per la messa in esercizio dei restanti impianti ascensori a servizio dei condomini delle scale A e B del medesimo fabbricato. Al fine di ripristinare la funzionalità degli ascensori delle scale A e B, la ditta appaltatrice Pisano di G e V. Pisano e C s.r.l. ha eseguito i necessari interventi di manutenzione straordinaria, gli impianti sono stati tutti revisionati e certificati, secondo le vigenti norme in materia di sicurezza. La Società SIDELMED S.p.a., Divisione Certificazioni e Verifiche Ascensori che, a seguito delle “verifiche straordinarie impianti elevatori” delle scale A e B, ha rilasciato favorevoli “Certificati di collaudo”.