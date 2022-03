Roccapiemonte, ecco il bando per la realizzazione di chioschi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nuove opportunità per la crescita commerciale di Roccapiemonte. Dopo il difficile periodo condizionato dall’emergenza sanitaria a causa della pandemia per il Covid-19, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Carmine Pagano, su input dell’Assessore al Commercio Roberto Fabbricatore, ha pubblicato nuovamente il bando per l’individuazione di soggetti che potranno richiedere la concessione del suolo pubblico per la realizzazione di chioschi al fine di poter effettuare le attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di oggetti e souvenir. Il valore a base d’asta annuo della concessione sarà variabile a seconda del tipo di chiosco e della sua ubicazione. La durata del contratto sarà di dodici anni. La procedura viene effettuata attraverso il sistema di intermediazione telematico messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza del Comune capofila Cava de’ Tirreni, cui si può accedere attraverso il seguente l’indirizzo internet: https://cittadicavadetirreniportalegare.aflink.it/portale/

Sono sei le aree individuate dove si potranno installare i chioschi (la destinazione prevista è quella di bar-gastronomia): Via della Fratellanza/area Centro Sociale; Via dott. Pascarelli/Piazza Aldo Moro; Viale Berlinguer/area adiacente ingresso laterale Istituto Comprensivo Statale “Mons. Mario Vassalluzzo”; Via della Libertà/area adiacente campo sportivo “Ravaschieri”; Via Calvanese/Piazza Giovanni XXIII; Via Rescigno/area campo sportivo. “Erano anni che si parlava della possibilità di installare chioschi nella città di Roccapiemonte, questa Amministrazione Comunale rende finalmente reale e concreto questo obiettivo. I chioschi commerciali saranno l’occasione, anche per i giovani del territorio, di entrare nel mondo del commercio e creare opportunità occupazionali. Ringraziamo l’Ufficio Tecnico Comunale, guidato dall’architetto Rocco Rescigno, per aver seguito in modo minuzioso l’iter per la realizzazione del bando, insieme al componente dell’ufficio Felice Giordano. Continua il nostro impegno per una Roccapiemonte migliore” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e l’Assessore Fabbricatore.Per ulteriori informazioni è possibile scaricare e leggere tutta la documentazione nella sezione Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Roccapiemonte. Il link è questo: https://roccapiemonte.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=3755&CSRF=9d6a4a5ac9 32b5f6faec2ea83dcb34f3