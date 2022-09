Roccapiemonte, ok all’erba sintetica al campo sportivo “Ravaschieri”

Proseguono a grandi passi i lavori di riqualificazione del campo sportivo Ravaschieri di Roccapiemonte. L’impianto sportivo si doterà molto presto del nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione. Infatti, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato al Comune che sono stati completati gli interventi di verifica del sottofondo del campo sportivo, e che le prove eseguite relative alla determinazione dei parametri dei test della pendenza, della planarità e del drenaggio sono risultate conformi.

Il commento

Soddisfatto il vice sindaco ed assessore all’impiantistica sportiva Roberto Fabbricatore: “Dopo un anno di lavoro, con un impegno assiduo portato avanti da questa Amministrazione Comunale, non posso che essere emozionato nel fornire un’ulteriore buona notizia ai cittadini: è giunta infatti la comunicazione della LND della conformità per iniziare l’intervento di installazione dell’erba sintetica al Ravaschieri che, a breve, cambierà definitivamente faccia. A differenza delle chiacchiere del passato, di promesse fatte e mai mantenute, possiamo dire che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Pagano è riuscita, dopo 50 anni di attesa, a conseguire un risultato straordinario. Mi preme ringraziare ancora una volta l’Ufficio Tecnico Comunale, il dipendente Ciro Faiella per la fattiva collaborazione, la ditta Livellamenti di Marigliano che ha lavorato instancabilmente anche a ferragosto, contribuendo a velocizzare l’iter per arrivare al successo di oggi. Tutti insieme non vediamo l’ora di restituire completamente alla comunità il campo sportivo Ravaschieri che, sono certo, sarà un fiore all’occhiello non solo per Roccapiemonte ma per l’intera provincia di Salerno”..