Roccapiemonte, nominato il nuovo comandante della Polizia Municipale

Si insedierà ufficialmente martedì prossimo, il nuovo Responsabile dell’Area di Vigilanza del Comune di Roccapiemonte. Si tratta di Felice Mollo, 41 anni, che va a prendere il posto lasciato da Sabato Pannullo.

La carriera

Il neo comandante della Polizia Municipale è nato a Pollena Trocchia, provincia di Napoli, ed assume l’incarico a tempo determinato per un anno, ma prorogabile per tutto il mandato sindacale. Mollo, residente a Somma Vesuviana, sposato e padre di due bambini, ha iniziato la sua esperienza nel settore della Polizia Locale nel 2017 al Comune di S. Anastasia, mentre dal 2021 ricopriva il ruolo di Comandante della Polizia Municipale del Comune di Sala Consilina. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli, ed è in possesso di un Master in Criminologia e di quello in Risk Disaster Management. Stamattina il Sindaco Carmine Pagano ha salutato il neo Comandante Mollo nel suo ufficio.

Il commento del sindaco