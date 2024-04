Incidente mortale a Cava, caccia al pirata della strada che ha ucciso Rosa

È la 69enne Rosa Apicella, originaria di San Giuseppe al Pennino, la vittima del tremendo incidente di ieri mattina, a Cava, quando un camion l'ha travolta mentre attraversava la strada. La donna è morta schiacciata dal mezzo pesante che, senza fermarsi, dopo il sinistro in via Salzano, a Pregiato, ha proseguito la sua corsa lasciando a terra la 69enne agonizzante. Sul corpo della vittima è passata anche un'auto, sopraggiunta dopo il camion pirata.

Dalle prime analisi, risulta che il mezzo pesante le avesse già rotto femore e aorta. Inutili, purtroppo, i soccorsi per Rosa Apicella che, condotta al Ruggi di Salerno in condizioni disperate, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. La sua salma, intanto, è stata sequestrata. È caccia al camionista pirata.