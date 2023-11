Bimbo cade dalla bici, salvato dai medici del Ruggi d'Aragona

Una brutta caduta in bicicletta è costata una lesione della milza a un bambino di appena otto anni. Un intervento chirurgico in urgenza lo ha salvato. Il piccolo, trasferito da un altro nosocomio, è giunto all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per il trauma addominale.

L'intervento

Dopo il consulto con i medici radiologi, che hanno individuato gli organi coinvolti, il bimbo è stato stabilizzato per essere poi sottoposto all'intervento chirurgico in urgenza, nonostante l'emoperitoneo massivo causato dalla frattura quasi completa della milza. Quest'ultima è stata, quindi, rimossa. All'operazione chirurgica hanno collaborato il personale della sala operatoria, anestesisti pediatrici e i medici di Chirurgia Pediatrica, reparto diretto da Umberto Ferrentino. Il bambino sta bene ed e' fuori pericolo. Al pronto soccorso del Ruggi di Salerno si registrano dai 25 ai 30 accessi ogni 24 ore.