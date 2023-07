Ospedale di Salerno: in agitazione i dipendenti delle ditte di pulizia

Riflettori puntati sui dipendenti che si occupano del servizio di pulizia dell'ospedale salernitano. Il sindacato FISI stavolta ha attenzionato, infatti, le problematiche sollevate da Colser che gestisce il servizio di pulizia del nosocomio. Mentre sono in corso nuove assunzioni, quattro lavoratrici dipendenti a tempo determinato presso la ditta, madri e genitori unici di figli, anche minori, che hanno lavorato sempre in maniera impeccabile tanto da ricevere anche encomi, sono state escluse dalla stabilizzazione. "È stato chiesto alla Colser di fare un passo indietro e di tenere presente l’esperienza maturata e le condizioni di famiglia delle 4 lavoratrici, le uniche finora non stabilizzate", ha detto il segretario provinciale della FISI Enzo Casola.

L'appello

“Abbiamo chiesto a Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno ed alla Azienda Ospedaliera di Salerno che si garantisca il diritto di poter continuare a lavorare a madri di famiglia con il disagio di essere anche genitori unici e quindi unica fonte di sostentamento per la propria famiglia, senza la quale tutto diventa più difficile”, incalzano il segretario cittadino della FISI, Salvatore Ciancia ed il responsabile del settore servizi della FISI Giuseppe Ventura. Il sindacato, dunque, ora attende sviluppi sulla vertenza e l’incontro con la Prefettura di Salerno.