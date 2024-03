Salernitana-Lecce, varato il dispositivo di traffico: ecco i divieti

Il Comune di Salerno ha annunciato il dispositivo di traffico in vista della partita Salernitana-Lecce, in programma sabato 16 marzo alle ore 18. Ecco tutte le informazioni dettagliate:

- A partire dalle ore 8:00 fino al completo deflusso degli spettatori, sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata. Questa misura riguarda il sottopasso di fronte all'ospedale San Leonardo in Piazzale Bottiglieri, all'altezza della rotatoria Piazzale Settembrino, e prosegue lungo Via Degli Uffici Finanziari all'incrocio con Via Allende, Via Dei Carrari, Via Prudenza, Via Fangarielli, Viale Pastore, Viale Giacumbi, l'area di parcheggio riservato alla tifoseria ospite, l'area di parcheggio antistante il complesso "The Space", e l'area antistante il Novotel, esclusi i residenti. Dalle ore 15:00, in aggiunta al divieto di sosta, sarà proibita la circolazione in queste stesse zone, salvaguardando il passaggio ai soli residenti.

- Nel sottopasso di fronte all'Ospedale San Leonardo, Sovrappasso Via dei Carrari - Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione dello stadio Arechi, dalle ore 15:00 fino al termine dell'evento, sarà vietato il transito pedonale fatta eccezione per i residenti.

- Dalle ore 15:00 alle ore 18:00, è stabilito un senso unico di circolazione con direzione da ovest verso est sulla Via S. Allende (dal tratto della rotatoria Novotel fino a Viale Schiavone). In questa fascia oraria, i veicoli provenienti dalla rotatoria Wenner verso ovest, giunti a Viale Schiavone, non potranno proseguire oltre. Nello stesso orario, i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone avranno l'obbligo di svolta a sinistra. Similmente, per i veicoli provenienti da Via Gen. Clark con direzione est, giunti alla rotatoria Novotel, è imposto l'obbligo di proseguire diritto su Via Allende.

- Dalle ore 19,15 fino al completo deflusso della tifoseria, sono previste ulteriori regolamentazioni, come l'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Via Lungomare Colombo con direzione est, giunti alla Traversa Romano, fatta eccezione per i residenti.