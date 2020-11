Abusi su una paziente, cadono tutte le accuse sul primario: il nodo dell'indagine

Abusi sessuali a danno di una paziente, il Tribunale del Riesame annulla l'ordinanza del gip nei riguardi dell’allora primario facente funzioni di radiologia dell’ospedale Ruggi di Salerno, M.C. Il professionista era stato sospeso per un anno dal lavoro. I giudici hanno accolto l'appello della difesa, avvocato Laura Toriello, revocando anche la misura cautelare all'indagato. Il medico è stato riabilitato nella sua funzione, mentre l’inchiesta ora proseguirà.

La storia

La difesa aveva portato nel suo ricorso testimonianze e elementi prodotti da indagini difensive, utili a chiarire la posizione del medico. A supporto di ciò, anche una perizia che ricostruiva l'iter per eseguire un esame ecografico alla mammella per verificare la presenza di eventuali linfonodi. In sede d'interrogatorio, il medico si era difeso, spiegando la genuinità dell’esecuzione dell’esame richiesto dalla paziente: una donna di Salerno che, tempo dopo, lo aveva denunciato alla polizia, riferendo alcuni passaggi sul suo corpo da lei ritenuti non pertinenti con l’attività medica. Nel ricorso sono stati inserite anche alcune fonti documentali, strettamente connesse alla non più necessità di mantenere in vigore la misura di interdizione a carico del radiologo. A giugno, la Squadra Mobile lo aveva arrestato. La pronuncia del Tribunale del Riesame, in attesa di leggere le motivazioni, potrebbe anche avere un peso sulle decisioni future della Procura, che ora dovrà concludere l'indagine e decidere se mandare l'uomo sotto processo o archiviare la sua posizione