Tentano di un uccidere con spari e coltellate tre persone: due fermi a Salerno

Due uomini, A.D.L e E.F, sono stati fermati dai carabinieri di Salerno per concorso in tentato omicidio e porto abusivo di armi, aggravati dal metodo mafioso.

Gli episodi nel mirino

Secondo le indagini coordinate dalla Procura i due, al culmine di una lite, in due diverse occasioni, avrebbero esploso colpi di pistola nei confronti di un giovane non riuscendo a ferirlo ed accoltellato due uomini con numerosi fendenti causandogli ferite agli arti superiori e inferiori. Il decreto di fermo è stato trasmesso al Gip per la convalida e l’emissione di un eventuale provvedimento cautelare.