Incendio con strada chiusa a Maiori, assalto dei turisti ai traghetti per la Costiera

Record di turisti, questa mattina, al Molo Masuccio Salernitano. Dopo l’incendio verificatosi ieri a Maiori - che ha provocato la chiusura temporanea di un tratto della SS163 Amalfitana - in tanti, in questa domenica di agosto, stanno scegliendo di raggiungere le località turistiche della Costiera Amalfitana utilizzando i traghetti. Stessa cosa per chi arriva dalla Divina verso il capoluogo salernitano.

La foto che pubblichiamo è stata scattata questa mattina intorno alle 10 nel porto turistico di Piazza della Concordia.