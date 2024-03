Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Sarno, in uscita per chi proviene da Caserta. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Palma Campania.