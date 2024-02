Tentano cavallo di ritorno per un'auto, vengono attirati in trappola: due arresti

Prima gli chiedono 1500 euro, poi aumentano fino a 2500 euro: lo scopo era restituire l'auto rubata al legittimo proprietario, con il classico cavallo di ritorno. Il piano è fallito, dopo la denuncia della vittima e alla trappola organizzata dalla polizia. Due le persone arrestate, provenienti da Napoli.

Il blitz

La vittima, un salernitano, che si era visto rubare la sua Fiat 500l. Poi era stato destinatario di una pretesa estorsiva. L'uomo si trovava a Casoria, nei giorni precedenti, per lavoro, quando era stato allertato dalla comunicazione satellitare sullo spostamento della sua auto. Dopo aver chiamato il 112 e denunciare il furto. Mentre raccontava i fatti agli agenti della polizia, l'uomo aveva ricevuto una telefonata da uno sconosciuto, che gli aveva prospettato la restituzione dell'auto in cambio di una cifra in denaro. Da lì la trappola decisa insieme alla polizia, che ha condotto all'arresto di due napoletani.