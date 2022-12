Choc a Salerno: donna trovata morta in un bed and breakfast

Una donna di 39 anni, originaria di Cava de’ Tirreni, è stata trovata morta all’interno di un bed and breakfast nella zona di via Settimio Mobilio a Salerno.

Il dramma

A rinvenire il cadavere sono stati i gestori della struttura ricettiva che hanno prontamente allertato la Polizia. Secondo i primi rilievi, sul corpo della donna non vi sarebbero segni di violenza. Le indagini per risalire alla causa del decesso sono tuttora in corso.