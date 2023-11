Ancora furti a Salerno, falliti due colpi lungo il Corso

Due furti sono stati tentati lungo Corso Vittorio Emanuele a Salerno, la scorsa notte. A essere presi di mira il negozio "Movida", di abbigliamento, e "Geox", distanti pochi metri

I raid

Non si arrestano gli episodi di furto a Salerno. Sugli episodi indagano i carabinieri. Ad agire una sola persona, che non è riuscito a consumare il furto in nessuno dei due casi. Nella cassa di uno dei due negozi, infatti, non c'era denaro. Dopo questi due, si tratta del sesto episodio consumato in un mese, lungo la stessa strada di Salerno.