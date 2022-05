Lavori in strada, rompono tubazione di gas: intervengono i vigili del fuoco

Rottura di una tubazione di adduzione di gas metano a Salerno. L'intervento dei vigili del fuoco è stato utile per il ripristino della situazione

L'intervento

Alle ore 14,30 era stato comunicato che nella zona est di Salerno, mentre si stavano effettuando lavori per realizzare lo scarico fognario a servizio di un edificio, una scavatrice rompeva accidentalmente una tubazione di notevole diametro che funge da adduzione cittadina. Sul posto è così giunta una squadra dei vigili del fuoco, dalla sede centrale, per una messa in sicurezza dell'area in attesa della ditta incaricata per la riparazione.

Video intervento 1

Video intervento 2