"Salerno feta di mer..," imprenditore offende la città sui social: il Comune valuta le vie legali

“Invece di andarti a vedere la tua amata Salerno, che feta di mer…, i turisti arrivano al porto di Salerno non girano proprio a destra, vanno direttamente a sinistra in Costiera Amalfitana. Un mare che fa schifo, i giardinetti tutti sporchi, strade piene di carte a terra, la munnezza che vi copre, sembra proprio un amico mio che sta in Regione”. A dirlo un imprenditore, legato seppur indirettamente ad un ristorante situato nel centro di Salerno, P.B le sue iniziali, il cui video in queste ore sta facendo il giro dei social ed è stato visionato anche a Palazzo di Città.

Il Comune in campo

La Commissione Trasparenza, presieduta dal consigliere comunale Antonio Cammarota, “ha inteso - si legge in una nota ufficiale della Commissione - chiarire ogni aspetto in ordine alle eventuali responsabilità anche di rilevanza penale e a tutela dell’immagine di Salerno, sia dell’autore e del diffusore del video, sia del titolare dell’esercizio commerciale, anche alla luce delle numerose proteste che si sono sollevate in città anche contro il titolare stesso del ristorante”. Sono stati, quindi, convocati sia il proprietario che il gestore del ristorante; in particolare, la diga E.M ha risposto alle domande della Commissione e ha chiarito di essere l’amministratrice della società del ristorante; che P.B non fa parte della società; che l’unico legame di quest’ultimo con essa è di essere stato il compagno di una socia tra l’altro deceduta; e che la società “riserva di tutelare la propria immagine direttamente nei confronti dell’autore del video diffamatorio”. E’ stato udito anche il capostaff del sindaco, l’avvocato Vincenzo Luciano, il quale, appresa la vicenda, ha riservato, su espressa richiesta della Commissione, di “valutare ipotesi di azione civile e penale nei confronti dell’autore e del diffusore del video offensivo a tutela della immagine della città di Salerno” conclude la nota.