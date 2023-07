Salerno, De Luca inaugura la nuova viabilità nella zona industriale

E’ in programma per lunedì 17 luglio, alle ore 9.30, in via Wenner – nella zona industriale di Salerno - l’inaugurazione della nuova viabilità di Via Tiberio Claudio Felice, Via F. Leonzio e Via M. Gracco, allocate all’interno dell’area industriale Asi di Salerno.

Il cantiere

Gli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle strade consortili, del costo complessivo di 4 milioni e 500 mila interamente finanziato dalla Regione Campania, hanno mirato a risolvere le criticità nella zona centrale dell’agglomerato industriale di Salerno per un percorso alternativo ed efficiente per il collegamento di via Talamo con l’Autostrada A3; inoltre, hanno potenziato e migliorato le reti fognarie e la separazione tra acque nere e bianche al fine di conseguire anche benefici di natura ambientale.

I partecipanti

All’incontro saranno presenti: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco Vincenzo Napoli, il presidente di Asi Salerno Antonio Visconti, il presidente della Camera di Commercio Andrea Prete.