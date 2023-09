In questi giorni sono stati eseguiti i lavori di rifacimento del manto stradale in pieno centro a Salerno. In particolare, il cantiere ha riguardato il tratto che da Piazza Umberto I (nelle adiacenze del Teatro Verdi) arriva fino all’ingresso del Molo Manfredi.

