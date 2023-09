Mafia e appalti, convegno della Camera Penale a Salerno

Mafia ed appalti: è il tema del convegno organizzato dalla Camera penale di Salerno per sabato 30 settembre presso l'aula magna della Corte d'Appello (ore 9.30). Il convegno vale anche come momento di formazione con elargizione di crediti. Il titolo del convegno prende spunto dalla prima operazione svolta in Sicilia che ha fatto luce sulle connessioni tra Cosa nostra e le forze politico-imprenditoriali. Nel corso dell'incontro si traccerà il percorso di evoluzione della mafia che sempre più si infiltra nella gestione degli appalti pubblici, attraverso collegamenti interni alle amministrazioni e si farà il punto della situazione di quanto accade sul territorio salernitano.

