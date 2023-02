Minaccia i passanti con un coltello in pieno centro a Salerno: bloccato un 35enne

Momenti di tensione, ieri sera, in Piazza Vittorio Veneto a Salerno, per la presenza di un uomo armato che minacciava i passanti.

Il fatto

Un 35enne extracomunitario, verso le 22, ha cominciato a brandire un coltello seminando il panico tra le persone che, impaurite, hanno allertato una pattuglia dell’Esercito italiano in servizio per l’operazione “Strade Sicure”. I militari del reggimento Guide di Salerno sono così subito intervenuti cercando di calmare l’immigrato. Successivamente, con l’aiuto anche di una volante della Polizia, sono riusciti a bloccarlo e a traferirlo in Questura per gli accertamenti del caso.