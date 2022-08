Lutto nella Polizia a Salerno: addio a Osvaldo Bucci, il "gigante buono" amico di tutti

Lutto nella Polizia di Stato per la scomparsa di Osvaldo Bucci, in servizio presso la Squadra Mobile di Salerno. Aveva 62 anni, soprannominato il “gigante buono” per la sua forma fisica, da tre anni combatteva contro un brutto male. Per anni è stato al servizio della comunità salernitana, in prima linea contro la criminalità e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il cordoglio

Il quartiere di Torrione Alto si è stretto al dolore della sua famiglia insieme ai colleghi, agli amici e semplici conoscenti. Numerosissimi i messaggi e le foto-ricordo, in queste ore, vengono pubblicate sulla sua pagina Facebook.