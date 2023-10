Precipita al suolo mentre pota gli alberi a Salerno: operaio in ospedale

Tragedia sfiorata, a Salerno, dove un operaio è improvvisamente scivolato dalla piattaforma su cui era salito per potare gli alberi in via Cupa Parisi. L’uomo, dipendente di una ditta addetta alla manutenzione del verde pubblico, è precipitato al suolo riportando varie ferite e contusioni.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è stato preso in cura dai medici. Non sarebbe in pericolo di vita.