Rapinano studente, poi con i soldi pagano il taxi: nei guai coppia di salernitani

Avrebbero rapinato uno studente 19enne alla stazione e con i soldi portati via al giovane avrebbero poi pagato il taxi. È quanto ricostruito dai carabinieri che hanno arrestato due persone e denunciato due minori, originari della provincia di Salerno e tra loro parenti.

Il fatto

Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri in Versilia, tra Viareggio e Massarosa. Da quanto spiegato i militari del radiomobile di Viareggio sono intervenuti alla stazione perché il 19enne, studente universitario che rientrava a casa dopo aver trascorso la domenica a Prato, era stato accerchiato nei pressi della biglietteria da 4 persone le quali, minacciandolo verbalmente, lo avrebbero costretto a consegnare il denaro che aveva con se' per poi allontanarsi salendo a bordo di un taxi. Le ricerche dei carabinieri hanno poi portato a rintracciare poco dopo i presunti autori del reato a Massarosa, mentre scendevano dal taxi pagato, si spiega, proprio con il denaro preso al giovane. I quattro sono stati poi riconosciuti dalla vittima come i rapinatori. Per una donna di 54 anni e un ventunenne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto, mentre i due minori, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, sono stati denunciati e temporaneamente affidati a una casa famiglia di Viareggio.