Auto trovata con ruote squarciate e macchie di sangue a Salerno: indagini a tutto campo

Mistero, questa mattina, nel quartiere Pastena a Salerno, dove sono state trovate squarciate le ruote di un’automobile parcheggiata in via Madonna di Fatima. Non solo. Ma, nei pressi della vettura, sono state rinvenute anche delle macchie di sangue.

Le indagini

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, allertati dal proprietario del veicolo, i quali hanno effettuato i primi rilievi ed acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona. Le indagini sono tuttora in corso per capire se si sia trattato di un atto vandalico o di un atto intimidatorio.