Lavori di manutenzione, sospesa l'erogazione idrica a Salerno centro: ecco le strade

Disagi in corso per diverse famiglie residenti nel centro di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Dalmazia incrocio con via Carlo Carucci, è stata sospesa l’erogazione idrica dalle 9 alle 12 di oggi (martedì 11 aprile 2023) in alcune strade e traverse limitrofe. Le strade coinvolte sono: Via Carlo Carucci, Via Dalmazia dal civico n° 7 al civico n° 13 e dal civico n° 2 al civico n° 14, Via Luigi Cacciatore dal civico n° 18 al civico n° 20.

L'avviso: