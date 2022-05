Salerno, tre giorni senz'acqua: ecco strade e quartieri coinvolti

Ora è ufficiale. Salerno Sistemi-Servizi Idrici comunica che dalle 5 di lunedì 23 maggio alle 6 di mercoledì 25 maggio verrà sospesa l’erogazione idrica in alcuni quartieri del capoluogo, per via di lavori di manutenzione sulla condotta adduttrice di Campagna. La società che gestisce l’acquedotto del Basso Sele si è attivata per limitare i disagi all’utenza del Comune di Salerno ed effettuerà manovre tecniche sulla rete idrica cittadina, possibili grazie alle interconnessioni realizzate nel corso degli ultimi anni.

Le strade e i quartieri

Rubinetti a secco, dunque, in Via Monticelli (parte alta), Via Zoccoli (parte alta), Via San Nicola del Pumbolo (parte alta) e Via Ciotoli (parte bassa). Negli altri quartieri il flusso non subirà variazioni.Avranno l’erogazione idrica dalle 6:30 alle 15 nei giorni (23 e 24 maggio) i quartieri: Sant’Eustachio, Quartiere Italia, Quartiere Europa, Picarielli, Santa Margherita, Pastena, Torrione, Felline, Casarse, Viale delle Ginestre.

L'alternativa

Sarà garantito, comunque, un servizio per le esigenze con autobotte nei quartieri interessati. In Via Monticelli dalle 9 alle 10, in Via Zoccoli dalle 10:30 alle 11:30, in Via San Nicola del Pumbolo dalle 12 alle 13, in Via Ciotoli dalle 14 alle 15.