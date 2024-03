Traffico di droga a Salerno, 10 condanne definitive in Cassazione

Diventano definitive 10 condanne per altrettanti imputati, a seguito di un'inchiesta antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Salerno, a luglio 2020. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi di altrettanti imputati, disponendo l'annullamento della sentenza per un solo capo d'imputazione, a beneficio di 3 imputati, che affronteranno il nuovo giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Napoli. L'inchiesta coinvolse, all'epoca, ben 25 persone

Le accuse

Le condanne ora definitive vanno dagli 8 ai 5 anni di reclusione. L'indagine permise di scoprire l’esistenza di un sodalizio criminale, dedito all’approvvigionamento di ingenti quantitativi di hashish e cocaina per diversi gruppi criminali che gestivano lo spaccio di stupefacenti nella città di Salerno ed in provincia. Le attività investigative, svolte con supporti tecnico-scientifici, avevano permesso di documentare le cessioni di sostanze stupefacente, oltre che individuare i fornitori, i luoghi di custodia dello stupefacente nonché i relativi acquirenti o spacciatori. Le forniture di cocaina erano assicurate da un marocchino e da un uomo residente a Scafati, che stabilmente rifornivano il gruppo di Salerno, anche con ingenti quantitativi. L’hashish veniva acquistato a Sarno da un altro gruppo. Nel corso delle indagini furono effettuati anche ingenti sequestri di droga, come di 41 chili di hashish e poi altri 18, legati ad una seconda consegna.