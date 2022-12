Giustizia, in tribunali distrettuali aumento dei magistrati: c'è anche Salerno

Sono state aumentate le piante organiche dei Tribunali nelle sedi di Corte d'Appello per far fronte alle specifiche esigenze legate al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr nel settore della protezione internazionale. Lo rende noto il ministero della Giustizia spiegando che il decreto ministeriale 22 dicembre 2022 prevede un incremento di 52 unità del ruolo dei magistrati nel quadro dell'adeguamento delle risorse organiche - 82 unità - già attuato ai sensi dell'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge finanziaria per l'esercizio 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024), in relazione alle più gravose attività individuate per la giustizia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I numeri

Il provvedimento richiama le risultanze della Relazione tecnica del 19 ottobre 2022 in ordine ai fabbisogni degli uffici giudiziari, provvedendo all'attribuzione di ulteriori 52 posti nei tribunali dei capoluoghi distrettuali. Le tabelle delle piante organiche per i Tribunali nelle sedi di Corte d'Appello sono state così rideterminate: Tribunale di Ancona +1 giudice; Tribunale di Bari +1 giudice; Tribunale di Bologna +6 giudici; Tribunale di Brescia +2 giudici; Tribunale di Cagliari +1 giudice; Tribunale di Catania +3 giudici; Tribunale di Catanzaro +2 giudici; Tribunale di Firenze +3 giudici; Tribunale di Genova +2 giudici; Tribunale di Milano +7 giudici; Tribunale di Napoli +5 giudici; Tribunale di Palermo +1 giudice; Tribunale di Roma +5 giudici; Tribunale di Salerno +1 giudice; Tribunale di Torino +4 giudici; Tribunale di Trieste +4 giudici; Tribunale di Venezia +4 giudici; Totale +52 giudici. Dal ministero di Via Arenula si sottolinea che "prosegue così il piano di rafforzamento organico della magistratura negli uffici giudiziari, che di recente ha portato all'ampliamento di 21 unità negli uffici di sorveglianza disposto con decreto ministeriale 23 novembre 2022"