Lutto al Comune di Salvitelle: morto l'ex sindaco Geremia Stanco, il ricordo di Valiante

Lutto nel piccolo comune di Salvitelle per la scomparsa dell’ex sindaco Geremia Stanco. Nel corso della sua carriera è stato anche collaboratore in Regione Campania presso l'assessorato ai Lavori Pubblici e più volte nella segreteria dell'ex vice governatore Antonio Valiante. In un manifesto pubblico, il sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario ed i dipendenti comunali “esprimono il loro profondo cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia”. “Interpretando la stima e il sentimento di gratitudine di tutta la popolazione, per la statura morale, l’alto senso civico e l’amore per il paese dimostrati lungo la sua vita e durante l’incarico a servizio della comunità”.

Il ricordo

Sui social le parole di Simone Valiante: "gni Comune, ogni sindaco della provincia di Salerno conosceva Geremia e la sua impareggiabile capacità di risolvere i problemi. Innato il suo attaccamento alla comunità ed al territorio he ha servito in modo esemplare, come la sua proverbiale ironia che condizionava in modo insanziabile la Politica di un tempo, quello che ragionava, che discuteva, che condivideva e che affrontava in maniera seria problematiche complesse. Buon viaggio Geremia, con immenso affetto e gratitudine".