Precipita da un palazzo in costruzione: grave operaio a San Cipriano Picentino

Un altro incidente sul lavoro, nel giro di poco più di 24 ore, nel salernitano. Questa mattina, un operaio di 57 anni è caduto da un palazzo in costruzione in via Antica Cupa a San Cipriano Picentino.

I soccorsi

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza medicalizzata del Vopi di Pontecagnano, che lo ha trasportato in codice rosso al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le sue condizioni di salute sono gravi. Ieri un ragazzo 18enne è precipitato nel vuoto mentre lavorava in una ditta di torrefazione a Scafati.