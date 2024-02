San Cipriano Picentino, riduzione del 15% della Tari per cittadini e imprese

Anche nel 2024 il Comune di San Cipriano Picentino, guidato dal sindaco Sonia Alfano, otterrà una riduzione della Tari per un totale, negli ultimi due anni, del 15% in media. L’ok definitivo all’ultima riduzione della tassa sui rifiuti è previsto per il 22 febbraio quando, all’interno del consiglio comunale, arriverà il bilancio di previsione 2024 che, tra le altre misure, contiene anche il nuovo Piano Economico e Finanziario ed anche il nuovo taglio sulle tasse. Un risultato molto importante per la maggioranza del Comune di San Cipriano Picentino che, nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nell’arco dell’ultimo anno, ha raggiunto quasi l’80% di raccolta differenziata.